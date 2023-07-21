Advertisement

لبنان

عن "صيرفة" ووضع مصرف لبنان.. هذا ما صرّح به أحد المصرفيين

Lebanon 24
21-07-2023 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1089631-638255312208671515.jpg
Doc-P-1089631-638255312208671515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد الرئيس السَّابق لهيئة الرقابة على المصارف سمير حمود أنَّ ما عرضه نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل ليس جديداً وغير قابل للتحقيق إنما يسجّل موقفهم من الرغبة بالاستقالة.  
Advertisement
وكان نواب الحاكم الأربعة تقدموا مؤخراً بخطة نقدية مالية تقومُ على إعادة النظر بمشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع، إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
كذلك، وضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، اليوم الجمعة، قال حمود: "إذا استقال نواب الحاكم ولم تُقبل استقالتهم فلا فائدة منها، أمّا إذا استقالوا فعلاً فيحقُّ للحكومة تعيين حاكم جديد بهدف تسيير المرفق العام". 
 
كذلك، أشار حمود إلى أنّ "صيرفة" هي منصة، وأضاف: "أهميّة المنصة تكمن في صانع السوق وأي منصة بلا صانع للسوق لا قيمة لها وتصبح للمعلوماتية فقط".

وأضاف: "نواب حاكم مصرف لبنان رأوا أن المنصة ضرورية ولكن طريقة العمل بها يجب أن يختلف. مع هذا، نقول إنّ الليرة تكون بخير فقط عند إستعادة ثقة المُواطن بها، ونخشى إستمرار الإنهيار الدراماتيكيّ". 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-07-21
03:44 | 2023-07-21
05:30 | 2023-07-21
05:14 | 2023-07-21
05:10 | 2023-07-21
05:00 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website