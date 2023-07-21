من الآن ولغاية أيلول.. الفرزلي يكشف ما سيجري "أمنياً"

رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أنّ بيان اللجنة الخُماسيَّة الدولية المعنية بلبنان والتي عقدت اجتماعها في الدوحة قبل أيام، لم يكن له علاقة مباشرة بإحداث نتائج سريعة على مستوى الملفّ الرئاسي الذي يتجه نحو التأزُّم أكثر، معتبراً أن البيان حمل في طياته مرحلة جديدة من الضغوط على لبنان.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار الفرزلي إلى أنَّ "البلاد تقفُ أمام فراغ رئاسي طويل"، وقال: "هناك إمكانية لاستمرار الاستقرار الأمني حتّى شهر أيلول، لكننا سنكون أمام مزيد من الضغوطات الاقتصادية".