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لبنان

عون: إعادة التواصل بين "حزب الله" و "التيار" خطوة إيجابية لكنها غير كافية

Lebanon 24
21-07-2023 | 03:28
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رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون أنّه على نواب حاكم مصرف لبنان تقديم تصوّرهم للحكومة بشأن كيفية إدارة المرحلة المقبلة بعد إنتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في 31 تموز الجاري، ومن ثمّ عرض متطلباتهم على مجلس النواب. 
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، شدّد عون على أهمية إقرار المُوازنة ومشروع إعادة هيكلة المصارف وتحديد سعر الصرف ولكن ليس قبل انتهاء ولاية حاكم "المركزي" بيومين، وقال: "الحل الأخطر يتمثل بالتمديد لسلامة، والمخرج الأمثل هو أن يستلم نائب الحاكم الأول تسيير أمور المركزي، لاسيما أن من صلاحياته إنهاء الفراغ". 
وفي مستجدّات الملف الرئاسي، قال عون إنّ "إعادة التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر هو خطوة إيجابيّة لكنها غير كافية"، لافتاً إلى أن إنهاء الشغور الرئاسي بعيد في ظل برودة الملف داخلياً وخارجياً. 
 
 

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