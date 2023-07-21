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لبنان

بلبلة تطالُ مصرفاً في صور.. هل دخله مُودع وهدّد بتفجيره بـ"حزامٍ ناسف"؟

Lebanon 24
21-07-2023 | 03:44
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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبرٌ زعمَ أنّ مودعاً يُدعى طعان الحاج إقتحم صباح اليوم الجمعة البنك اللبناني - السويسري فرع صور، حاملاً بجعبته حزاماً ناسفاً يهدد بتفجيره داخل المصرف في حال لم يحصل على وديعته كاملة.
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الخبرُ هذا إنتشر كالنار في الهشيم منذ الصباح بين الناشطين، فيما تبيّن أيضاً أنه جرى نسبهُ إلى جمعية "صرخة المودعين" التي لم تنشر أيّ بيان أو خبر بهذا الخصوص.
 
"لبنان24" تواصل مع البنك اللبناني - السويسري فرع صور، وقد أشارت مصادر معنية فيه إلى أنه ما من حادثة وقعت هناك أصلاً، موضحة أنَّ الإتصالات كانت كثيرة منذ الصباح لمعرفة ما يجري داخل البنك، وقالت: "الأمرُ مستغرب تماماً ونحن داخل المصرف سمعنا بالخبر الذي لا صحة له أبداً". 
 
في غضون ذلك، أفيد أيضاً عن محاولة لإقتحام بنك بيروت والبلاد العربية في حمانا من قبل المُودع هاني العنداري الذي يُطالب بسحب وديعته كاملة. 

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