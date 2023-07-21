خبرٌ ينتشر عن إقتحام مصرف في النبطيّة بواسطة "قنبلة".. هذه حقيقته

نفى مصدرٌ أمنيّ لـ"لبنان24" ما أشيع عن حصول حادثة إقتحام مودعٍ لـ"بنك الإعتماد اللبناني" في منطقة النبطيّة، مشيراً إلى أنّ هذا الكلام عارٍ من الصحّة جملة وتفصيلاً.

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وكان خبر انتشرَ عبر مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بأن مودعاً أقدم على إقتحام المصرف المذكور بواسطة قنبلة مُهدداً بتفجيرها هناك في حال لم يحصل على وديعته.

وأثار هذا الخبرُ بلبلة واسعة، ما استدعى تحركاً سريعاً لكشف حقيقته، مع العلم أنّ قاطنين في منطقة النبطية أكّدوا أنّ الأمور على ما يُرام ولا حادثة تُذكر أبداً داخل المصرف.