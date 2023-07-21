في صيدا والجوار... حزب الله أحيا الليلتين الثانية والثالثة من عاشوراء

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استمر "حزب الله" في منطقة صيدا إحياء الليالي العاشورائية بمختلف أنشطتها في الليلتين الثانية والثالثة، واستضاف قطاع صيدا عددا من العلماء والشخصيات الذين تحدثوا عن المناسبة ومعانيها السامية، وتوزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام المهدي في الغازية وسيد الشهداء في حارة صيدا ، السيدة الزهراء في صيدا ، الإمام الحسين في عنقون ، باحة قاعة عاشوراء في تعمير عين الحلوة، باحة قاعة الإمام المهدي في كفرحتى وحسينية بلدة بنعفول.كما نظم الحزب بالتعاون مع ممثلين في حركة "أمل" مجالس عزاء مشتركة في بلدات عزة ، اركي ، قناريت ، زغدرايا ، زيتا ، رومين وحومين التحتا، فيما نفذ قطاع صيدا سلسلة من الأنشطة العاشورائية تنوعت من حلقات اللطم والمسيرات وموائد الإطعام الشعبية وأنشطة خاصة بالفتية والأطفال من وحي المناسبة.