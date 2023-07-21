Advertisement

لبنان

جشي: يحق لنا أن نتبنى ترشيح مرشح طبيعي كالوزير سليمان فرنجية

Lebanon 24
21-07-2023 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1089670-638255365034800933.png
Doc-P-1089670-638255365034800933.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن جشي خلال المجلس العاشورائي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة جويا ، أن "إنقاذ لبنان يحتاج إلى قرار سياسي من السياسيين المعنيين في هذا البلد، من خلال التوجّه إلى أي بلد في الشرق، لا سيما دولة الصين التي لها مصلحة مع لبنان، ولبنان له مصلحة معها، وبالتالي الاتجاه نحو حل بعض المشكلات التي يواجهها لبنان وشعبه"، لافتاً إلى أنه "على رغم مما يعانيه لبنان من أزمات على مختلف المستويات، ما زال بعض الشركاء في الوطن يراهنون على الأميركي وعلى من يدور في فلكه من دول الخارج".
Advertisement

وشدد على "أننا لم نفرض رئيساً على أحد كما يدّعي البعض في لبنان، علماً أنه يحق لنا أن نتبنى ترشيح مرشح طبيعي كالوزير سليمان فرنجيه، ولكن الفريق الآخر قد رشّح مرشحا للمناورة على مدى 11 جلسة، ومن ثم التقوا على مرشح التقاطع، والبعض عبّر عن هذا المرشح وكأنه تجرّع كأس السم، وبعض النواب الجدد قالوا بأنه مورس عليهم ضغطاً غير عادي لانتخاب المرشح جهاد أزعور، الذي يعمل موظفاً في صندوق النقد الدولي، ويأتمر لإفقار الشعوب".


اضاف: "لقد دعونا للحوار لانتخاب رئيس للجمهورية منذ اليوم الأول، يعمل على إنقاذ البلد، لأنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يأتي برئيس في ظل التركيبة الحالية للمجلس النيابي".

وأشار  إلى أن "الأميركي يريد أن يكوّن سلطة في لبنان تأتمر بأمره، لأنه ما لم يستطع أن يحصّله في الحروب كلها على لبنان، يريد أن يحصّله في السياسة ومن خلال الحصار الاقتصادي والضغط على لبنان من أجل أعادة تكوين سلطة وعلى رأسها رئيس للجمهورية يأتمر بأمره، وبعد أن ينتهي من هذه الخطوة، يبدأ بالمواجهة مع مشروع المقاومة وشعبها وإرادتها وأمتها وثقافتها، وهذا يؤدي إلى مشكل في البلد، ولذلك عبّر سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بأننا نريد رئيساً لا يطعن المقاومة في ظهرها حفاظاً على السلم الأهالي في البلد"، مشيراً إلى أن "كل ما يقوم به الأميركي في لبنان والمنطقة هو خدمة لمصالحه وتحديداً لربيبته إسرائيل".

وختم النائب جشي: "بعد كل التضحيات التي قدمناها في هذا الوطن من الشهداء والجرحى والأسرى والآلام، فإننا لن نسلّم البلد إلى رئيس يأتمر بأوامر السفارة الأميركية، وهذه مسؤوليتنا في أن نحفظ هذه المسيرة ودماء الشهداء وهذا الوطن من الأطماع المحدقة به".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-07-21
10:50 | 2023-07-21
10:21 | 2023-07-21
10:09 | 2023-07-21
09:42 | 2023-07-21
09:33 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website