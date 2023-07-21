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لبنان

اندلاع حريق كبير في داريا.. والأهالي يناشدون (صور)

Lebanon 24
21-07-2023 | 04:46
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اندلع حريق اليوم الجمعة في بلدة داريا وهو بات يقترب من المنازل، ما دفع الأهالي بالمناشدة للإسراع في إخماده، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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