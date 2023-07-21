Advertisement

لبنان

قوة إسرائيلية تمشط الطريق بالقرب من الجدار العازل مقابل كفركلا.. ودوريات للجيش واليونيفيل

Lebanon 24
21-07-2023 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1089673-638255374310075036.png
Doc-P-1089673-638255374310075036.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مشطت قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا وصولا حتى جسر الخرار مقابل سهل مرجعيون وتلة الشريفي خراج بلدة الخيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وعمل عناصر الدورية اثناء ذلك على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على الجدار، وتزامن ذلك مع دوريات اسرائيلية على الطرقات العسكرية في البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة وصولا حتى تلة الرياق المشرفة على العديسة وكفركلا .

وفي الجانب اللبناني، نشطت الدوريات ونقاط المراقبة من قبل الجيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-07-21
10:50 | 2023-07-21
10:21 | 2023-07-21
10:09 | 2023-07-21
09:42 | 2023-07-21
09:33 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website