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لبنان

فياض يوقع على اتفاقية لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية

Lebanon 24
21-07-2023 | 04:55
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يتوجه  وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض  ظهر اليوم الى العراق، لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة النفط العراقية بشأن تزويد لبنان بالمشتقات النفطية.
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وتأتي هذه الخظوة استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شيّاع السوداني وبمتابعة  حثيثة من الوزير فياض والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية .

هذا بالاضافة الى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لإستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل انتاج الكهرباء في لبنان  .

وسيتم التوقيع على مذكرة التفاهم الاولية في وزارة النفط العراقية بين الوزيرين فياض وعبد الغني، على ان يصار  لاحقاً الى اعداد مشاريع العقود اللازمة والسير بها حسب الأصول .

هذا ويعود الوزير فياض مساء الى بيروت، على ما افاد مكتبه الاعلامي.
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