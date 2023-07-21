Advertisement

لبنان

بيانٌ ناري من حزب وهاب حول إشكال "صار الوقت".. هذا ما قيل عن أبو فاضل

Lebanon 24
21-07-2023 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1089675-638255376433177230.jpg
Doc-P-1089675-638255376433177230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسِفت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" للمشهديَّة السيئة والمؤسفة التي صدرت عن الإعلامي سيمون أبو فاضل خلال الإطلالة الاعلامية لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ضمن برنامج صار الوقت على قناة الـ"MTV"، أمس الخميس، مشيرة إلى أنه "يهمها التوضيح للرأي العام حقيقة الاشكال الذي تسببت فيه أولاً الأجواء المتوترة والمشحونة عند أبو فاضل وثانياً نوايا الأخير التي عكست عدم التزامه أصول التخاطب واللياقة".
Advertisement

وأضاف البيان: إن أمانة الإعلام تأسف لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف المهني عند أبو فاضل والذي أدى إلى هذا الهرج والمرج داخل الاستديو، كما تتقدم بالاعتذار من محطة mtv ومن رئيس مجلس ادارتها ميشال غابريال المر".
ولفتت أمانة الإعلام في "التوحيد" إلى أن "ما بدا واضحاً هو أنّ من يُسمي نفسه بالسيادي استعدّ عمداً للإشكال الذي حصل في الاستديو وكاد ربما يتسبّب بوقوع ضحايا، وبدا واضحاً منذ بداية الحلقة أنه كان المطلوب منه توتير أجواء الحلقة بعد ما ظهر جلياً ضعف حججه أمام مواقف الوزير وهاب على الرغم من إتاحة المجال له للتعبير مراراً عن رأيه".
 
وطالبت الأمانة العامة للحزب أبو فاضل بـ"التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتزام آداب التخاطب وأسلوب الانتقاد الذي يعتبر من أولى موجبات مهنة الإعلام، وأضافت: "ولأن الأحترام أوله كلام، يحسن أن يختار الكلام جيداً ويلبسه حلة راقية تليق بالاعلام، عوض الانزلاق الى الاسفاف والابتذال الذي غالباً ما يؤدي بصاحبه الى نهايات غير سعيدة".

ختم البيان: "أما عن حزب الكتائب الذي يتحدث عن الميليشيات، فنقول له: ومنكم نتعلم فنحن لم نقتل احدا على الهوية ولم نذبح رفاقنا، لذلك نطالبكم بالسكوت كي لا نضطر إلى اعادة فتح ملفاتكم لأنه من الواضح عندكم الحنين إلى أيام الحرب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-07-21
10:50 | 2023-07-21
10:21 | 2023-07-21
10:09 | 2023-07-21
09:42 | 2023-07-21
09:33 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website