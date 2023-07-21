بيانٌ ناري من حزب وهاب حول إشكال "صار الوقت".. هذا ما قيل عن أبو فاضل

أسِفت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" للمشهديَّة السيئة والمؤسفة التي صدرت عن الإعلامي سيمون أبو فاضل خلال الإطلالة الاعلامية لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ضمن برنامج صار الوقت على قناة الـ"MTV"، أمس الخميس، مشيرة إلى أنه "يهمها التوضيح للرأي العام حقيقة الاشكال الذي تسببت فيه أولاً الأجواء المتوترة والمشحونة عند أبو فاضل وثانياً نوايا الأخير التي عكست عدم التزامه أصول التخاطب واللياقة".

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وأضاف البيان: إن أمانة الإعلام تأسف لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف المهني عند أبو فاضل والذي أدى إلى هذا الهرج والمرج داخل الاستديو، كما تتقدم بالاعتذار من محطة mtv ومن رئيس مجلس ادارتها ميشال غابريال المر".

ولفتت أمانة الإعلام في "التوحيد" إلى أن "ما بدا واضحاً هو أنّ من يُسمي نفسه بالسيادي استعدّ عمداً للإشكال الذي حصل في الاستديو وكاد ربما يتسبّب بوقوع ضحايا، وبدا واضحاً منذ بداية الحلقة أنه كان المطلوب منه توتير أجواء الحلقة بعد ما ظهر جلياً ضعف حججه أمام مواقف الوزير وهاب على الرغم من إتاحة المجال له للتعبير مراراً عن رأيه".

وطالبت الأمانة العامة للحزب أبو فاضل بـ"التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتزام آداب التخاطب وأسلوب الانتقاد الذي يعتبر من أولى موجبات مهنة الإعلام، وأضافت: "ولأن الأحترام أوله كلام، يحسن أن يختار الكلام جيداً ويلبسه حلة راقية تليق بالاعلام، عوض الانزلاق الى الاسفاف والابتذال الذي غالباً ما يؤدي بصاحبه الى نهايات غير سعيدة".