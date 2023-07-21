خلال مُناسبة اجتماعية.. هكذا شُوهد فيديو إشكال وهاب - أبو فاضل!

خلال إحدى المناسبات الاجتماعيّة، أمس الخميس، لوحظ أنّ شخصيتين سياسيتين قد علمتا بأمر إشكال برنامج "صار الوقت" بين الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبي فاضل وذلك أثناء جلوسهما بالقرب من بعضهما البعض وسط الكثير من الأشخاص. وفي تلك الأثناء، لم يتسنّ لهاتين الشخصيتين إجراء الإتصالات لمعرفة ما حصل، لكنهما اكتفيا بمشاهدة الفيديو معاً على الهاتف وإطلاق تعابير الإستهجان حول ما جرى.

Advertisement



واحدة من هاتين الشخصيتين سُئلت عن الأمر خلال المناسبة، فقالت: "ايه عرفنا، ولنشوف شو صاير".



يُشار إلى أنّ الإشكال حصل بين وهاب وأبي فاضل مباشرة على الهواء ضمن برنامج "صار الوقت"، إذ أقدم الأول وبعد تلاسنٍ مع الأخير على ضربه بكوب الماء ومن ثم الإعتداء عليه بالضرب.