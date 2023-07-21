لن تتوقعوا مرتبة لبنان بين الدول لجهة تصنيف "جودة الحياة".. إكتشفوها الآن

حلَّت سلطنة عُمان في المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل الدول من ناحية جودة الحياة بحسب تصنيف مؤشر "نومبيو"، الذي شمل 84 دولة حول العالم.

واعتمد المؤشر في التصنيف على عدة عوامل تؤثر في جودة حياة الفرد مثل: القوة الشرائية، ومستويات الأمان، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، وتكلفة المعيشة، والسلامة، وجودة الرعاية الصحية، وأوقات التنقل، والظروف المناخية.

Advertisement

وفي ما يلي قائمة بأفضل الدول لناحية جودة الحياة:

1- لوكسمبورغ

2- هولندا

3- أيسلندا

4- الدنمارك

5- فنلندا

6- سويسرا

7- عُمان

8- النمسا

9- النرويج

10- إسبانيا

كذلك، تقدم لكم القائمة التالية مرتبة الدول العربية ضمن التصنيف:

1- عُمان: المرتبة الـ7

2- الإمارات: المرتبة الـ15

3- قطر: المرتبة الـ19

4- السعودية: المرتبة الـ32

5- الكويت: المرتبة الـ45

6- الأردن: المرتبة الـ55

7- المغرب: المرتبة الـ66

8- مصر: المرتبة الـ76

9- لبنان: المرتبة الـ77









