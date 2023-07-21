والدة الزّميل فارس الجميل إلى مثواها الأخير يوم غد..

بالكثير من اللوعة والأسى، تُودّع بلدة عين الخرّوبة، يوم غدٍ السبت، السيدة رينيه لطف الله الجميّل، والدة الزميل فارس الجميل، التي وافتها المنية أمس الخميس متمّمة واجباتها الدينية.

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يُنقل جثمان الراحلة من مركز بحنس الطبي يوم السبت 22 الجاري في تمام الساعة الـ10 صباحاً ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الـ4 من بعد الظهر في كنيسة سيّدة المعونات - عين الخروبة.



تُقبل التعازي في صالون الكنيسة يوم الجمعة 21 الجاري ويوم الأحد 23 الجاري ابتداءً من الساعة الـ1 بعد الظهر ولغاية الساعة 7 مساءً، ويوم السبت 22 الجاري إبتداء من الساعة الـ10 صباحاً ولغاية الساعة الـ7 مساءً.



كذلك، تقبل التعازي يوم الإثنين 24 الجاري في كنيسة القديسة ريتا - سن الفيل، إبتداءً من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساءً.