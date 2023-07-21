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لبنان

والدة الزّميل فارس الجميل إلى مثواها الأخير يوم غد..

Lebanon 24
21-07-2023 | 06:28
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بالكثير من اللوعة والأسى، تُودّع بلدة عين الخرّوبة، يوم غدٍ السبت، السيدة رينيه لطف الله الجميّل، والدة الزميل فارس الجميل، التي وافتها المنية أمس الخميس متمّمة واجباتها الدينية.
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يُنقل جثمان الراحلة من مركز بحنس الطبي يوم السبت 22 الجاري في تمام الساعة الـ10 صباحاً ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الـ4 من بعد الظهر في كنيسة سيّدة المعونات - عين الخروبة.

تُقبل التعازي في صالون الكنيسة يوم الجمعة 21 الجاري ويوم الأحد 23 الجاري ابتداءً من الساعة الـ1 بعد الظهر ولغاية الساعة 7 مساءً، ويوم السبت 22 الجاري إبتداء من الساعة الـ10 صباحاً ولغاية الساعة الـ7 مساءً. 

كذلك، تقبل التعازي يوم الإثنين 24 الجاري في كنيسة القديسة ريتا - سن الفيل، إبتداءً من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساءً.

أسرة "لبنان24" تتقدّم بأحر التعازي من الزميل فارس الجميل وأفراد عائلة الفقيدة، وتسأل الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.
 
 
 
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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