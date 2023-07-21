مودع يقتحمُ بنك "بيروت والبلاد العربية" في حمّانا.. كم تبلغ قيمة وديعته؟

أفادت المعلومات بأنّ المواطن هاني العنداري اقتحم مصرف بيروت والبلاد العربية في منطقة حمّانا بهدف إسترداد وديعته البالغة 40 ألف دولار.

وحالياً، تسود حالة من الهرج والمرج داخل المصرف الذي أغلقه أبوابه إثر عملية الإقتحام.