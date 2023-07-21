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لبنان

الاحصاء المركزي: ارتفاع اسعار الاستهلاك 7.21 % في حزيران

Lebanon 24
21-07-2023 | 06:55
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 أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2023،  سجل ارتفاعا وقدره  7,21 % بالنسبة لشهر أيار 2023. 
 
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وساهم في هذه الزيادة ارتفاع مؤشر "ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى"، وذلك بسبب اشتراك مياه وكهرباء الدولة على التعرفة الجديدة، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك في حزيران 2023 بلغ 253,55 % بالنسبة لشهر حزيران من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار لشهر حزيران على صعيد المحافظات ما يلي:
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 15,15     %
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 4,33      %
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   7,30       %
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 12,82        %
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,60       %
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  4,72  %

لبنان

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