توقيف مروج مخدرات في طرابلس... هذا ما ضبطته قوى الامن بحوزته

صـدر عن المديريّـة العامـّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 19-07-2023 في محلّة القبّة - طرابلس، من توقيف مشتبه به بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات، ويدعى "خ. د" (مواليد عام 1993، لبناني).

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وبتفتيشه، ضَبَطَت بحوزته /11/ ورقة بيضاء بداخلها مادة "الكوكايين"، زنتها /16/غ قائم، وطبّتين بلاستيكيّتين بداخلها مادة "الكوكايين باز"، زنتها /9/غ قائم، و/5/ طبّات بداخلها مادة "كريستال ميث"، زنتها /28/غ قائم، و/4/ مظاريف تحتوي مادة "الهيرويين"، زنتها /22/غ قائم، /3/ طبّات بداخلها مادة "الكوكايين" زهريّة اللون، زنتها /22/غ قائم، و/3/ هواتف خلويّة.



التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".