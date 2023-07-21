"موظفون يودون ترك الوظيفة"... اجتماع الأسبوع المقبل للبت بمشكلة إقفال الدوائر العقارية

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كشف النائب سيمون ابي رميا في تصريح عن اجتماع يعقد الأسبوع المقبل للبت بمشكلة إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان ومن بينها مركز جبيل، حيث أن بعض الموظفين يودون ترك الوظيفة نهائيًا، ويعمل على وضع خطة لإعادة فتح الدوائر وتسيير شؤون المواطنين.واشار ابي رميا الى تواصله مع وزير المالية يوسف خليل والمدير العام للشؤون العقارية جورج المعراوي، وناقش معهما تداعيات إقفال الدوائر العقارية، وقال: "سنتابع هذا الموضوع للوصول الى نتيجة ملموسة تعيد الأمور الى نصابها الصحيح لتسيير شؤون المواطنين".