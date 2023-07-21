إطلاق نار يستهدف محلاً تجاريّاً

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "م.ش" أطلق النار على محلٍّ تجاريٍّ في سوق الخضار القديم في منطقة باب التبانة.

ولم يتمّ تسجيل إصابات، فيما فرّ مطلق النار إلى جهّة مجهولة.