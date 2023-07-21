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لبنان

إطلاق نار يستهدف محلاً تجاريّاً

Lebanon 24
21-07-2023 | 08:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "م.ش" أطلق النار على محلٍّ تجاريٍّ في سوق الخضار القديم في منطقة باب التبانة.
 
 
ولم يتمّ تسجيل إصابات، فيما فرّ مطلق النار إلى جهّة مجهولة.
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محل

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