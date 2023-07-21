جعجع التقى سفير قطر في زيارة وداعية

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم عبدالعزيز السهلاوي في زيارة وداعية.



وجرى البحث في آخر التطورات السياسية في البلاد.

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