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لبنان

جعجع التقى سفير قطر في زيارة وداعية

Lebanon 24
21-07-2023 | 08:44
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم عبدالعزيز السهلاوي في زيارة وداعية.

وجرى البحث في آخر التطورات السياسية في البلاد.
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