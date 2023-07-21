Advertisement

لبنان

القاضية عون: تحية لمجلس شورى الدولة في ما يتعلق بمقاربة قضايا المودعين

Lebanon 24
21-07-2023 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1089757-638255519135309238.jpg
Doc-P-1089757-638255519135309238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر": "تحية لمجلس شورى الدولة لقراراته الجريئة والمحقة فيما يتعلق بمقاربة قضايا المودعين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يُعاقب وزير العدل غادة عون بالفصل؟!
lebanon 24
21/07/2023 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس القضاء الاعلى "يغطّي" غادة عون؟
lebanon 24
21/07/2023 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
غادة عون تعمل كالمعتاد
lebanon 24
21/07/2023 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: إعادة التواصل بين "حزب الله" و "التيار" خطوة إيجابية لكنها غير كافية
lebanon 24
21/07/2023 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24

غادة

عون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-07-21
10:50 | 2023-07-21
10:21 | 2023-07-21
10:09 | 2023-07-21
09:42 | 2023-07-21
09:33 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website