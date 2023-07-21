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لبنان

الراعي تسلم دعوة لرعاية القداس السنوي لشهداء "القوات"

Lebanon 24
21-07-2023 | 09:15
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إستقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي في الديمان، وفدا من "القوات اللبنانية" ضم النائبين زياد حواط وغياث يزبك، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية انطوان مراد واعضاء المكتب ايلي شويري، جان موسى، زياد الشماس وبيار ضو. 
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وعرض معهم مجمل التطورات على الساحة المحلية، لا سيما موضوع الانتخابات الرئاسية.

ووجه الوفد للبطريرك الراعي دعوة لرعاية قداس شهداء "القوات" السنوي الذي سيقام في 3 ايلول.

بعد اللقاء، قال النائب حواط: "قمنا اليوم كوفد من القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية بزيارة للصرح لدعوة غبطته الى قداس شهداء القوات السنوي، الذين استشهدوا من كل المناطق اللبنانية وللأسف من عليائهم يرون لبنان ينهار، والمحزن موت عدد كبير من الشهداء ليبقى لبنان السيد الحر المستقل والدولة القائمة بذاتها تنهار وتتفكك، وكيف ينهار الكيان وتتدمر المؤسسات نتيجة رهن لبنان لمشروع خارجي لا يشبهه ولا يشبه الجمهورية القوية ولا القوات اللبنانية".

اضاف: "تناولنا مع غبطته ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت من اجل انتظام السلطة وتشكيل حكومة واجراء التعيينات المالية والامنية واستنهاض الاقتصاد واجراء الاصلاحات، بدء بضبط الحدود وصولا الى خطة اقتصادية مالية. وكل هذه الامور لا تتحقق الا بوصول رئيس يمثل ويجسد روحية دولة لبنان السيادة والكرامة والقرار الحر. وبالتالي تناولنا المخاطر الاقتصادية التي يمر بها الوطن وضرورة التكاتف والتضامن من اجل المحافظة على ما تبقى من اجل اعادة النهوض بلبنان من جديد".

واستقبل البطريرك الراعي في الديمان رئيس الاتحاد العربي للتطوع الشيخ حسن بن محمد بو هزاع.

كما استقبل منسقة "الجبهة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" يمنى بشير الجميل وعضوا الهيئة المهندسين عبد الله ريشا وشادي معربس.

وقالت الجميل بعد اللقاء: "ناقشنا مع صاحب الغبطة موضوع النزوح السوري الذي يهدد لبنان اقتصاديا وديموغرافيا وثقافيا اضافة الى الهوية اللبنانية والوجود. يتكلم الكثيرون عن هذا الموضوع لكن فعليا ما من خطوة عملية جدية"، معتبرة ان "هناك تواطؤ من السلطة وسكوت من الاحزاب اللبنانية".

اضافت: "عرضنا على غبطته أخذ المبادرة غطاء للبعد الوطني فنتمكن من التحرك الفوري، وطلبنا منه الدعوة الى قمة روحية تشكل غطاء وطنيا لثلاث زيارات لسوريا والسعودية والاتحاد الاوروبي، فالزيارة لسوريا تريح الدولة اللبنانية وتشجعها على الحوار مع النظام السوري لعودة النازحين، وزيارة السعودية لأننا بحاجة الى غطاء عربي، خصوصا بعد موقف وزير الخارجية بن فرحان خلال القمة العربية وزيارة الاتحاد الاوروبي الذي اتخذ منذ اسبوع موقفا خطيرا جدا بحق لبنان وهو توطين النازحين السوريين في لبنان".

وختمت: "اخذنا بركة سيدنا لتشكيل جبهة وطنية لإعادة النازحين الى سوريا باسرع وقت".
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