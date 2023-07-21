Advertisement

لبنان

الأب إدمون رزق رئيسًا عامًا للرهبانية المارونية المريمية

Lebanon 24
21-07-2023 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1089767-638255541337521499.jpg
Doc-P-1089767-638255541337521499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنتخبت الرهبانية المارونية المريمية في جلستها الإنتخابية المنعقدة اليوم الأب إدمون رزق النائب العام السابق رئيسًا عامًا للرهبانية المارونية المريمية، كما تم انتخاب الأباتي بيار نجم نائبًا عامًا ومدبرًا أول، والأب جهاد يونس مدبرًا ثانيًا، والأب جان مارون الهاشم مدبرًا ثالثًا، والأب سمير غصوب مدبرًا رابعًا.
Advertisement
 
والأب إدمون رزق من مواليد رعشين 1/3/1976، دخل طالبية الرهبانية في 10/10/1988 في دير مار ضوميط فيطرون، ودخل الإبتداء في 6/11/1994 في دير مار سركيس وباخوس عشقوت، أبرز نذوره المؤقتة في 28/9/1996 في الدير عينه وأبرز نذوره المؤبدة في 16/12/2000 في دير مار أنطونيوس الكبير - روما، سيم كاهنًا في 20/7/2002 في دير مار ضوميط - فيطرون.
 
تابع دراسته الفلسفية واللاهوتية في جامعة الروح القدس الكسليك وفي جامعة مار يوحنا اللاتران الحبرية في روما، حائز على ديبلوم في الماريولوجي في جامعة الماريانوم في روما سنة 2003، وتابع تخصصه في اللاهوت الكتابي في جامعة الغريغوريانا في روما سنة 2005، دراسات عليا في اللاهوت DEA في كلية اللاهوت الحبرية الكسليك سنة 2011، إجازة في الحق القانوني الشرقي في جامعة الحكمة سنة 2016، طالب دكتوراه في جامعة مار يوحنا اللاتران الحبرية بعنوان L’Aspect juridique spirituel de l’association - confrérie appellée Congrégation Mariale au Liban
 
شغل الوظائف التالية في الرهبانية:
معاون الوكيل العام 2005-2011
وكيل دير مار يوسف دير شمرا 2005-2008
رئيس دير مار يوسف ونائب معاون خوري رعايا زوق مصبح 2008-2011
خوري رعايا زوق مصبح 2011-2017
رئيس دير مار بطرس وبولس - كريم التين وخوري رعية التجلي 2017-2021
نائب عام من سنة 2021
خوري رعية مار شربل وما أنطونيوس 2022
مرشد الشبيبة الطالبة المسيحية فريق سيدة اللويزة من سنة 1996 إلى سنة 1999
معاون في راديو الفاتيكان القسم العربي 2002-2003
مرشد الكشاف اللبناني فريق سيدة اللويزة 2005-2011
مرشد دليلات لبنان فريق سيدة اللويزة 2005-2011
عضو في لجنة الدعوات في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2008-2011
المرشد الإقليمي لرابطة الأخويات الأم في نيابة صربا 2015-2018
مرشد عام رابطة الأخويات في لبنان 2016
عضو في اللجنة البطريركية "الميثاق التربوي الوطني الشامل، شرعة الأجيال اللبنانية الجديدة"
منسق قطاع الجبل في أبرشية أنطلياس المارونية 2017-2021
منسّق قطاع الساحل في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2015
عضو في المجلس الكهنوتي في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2022
معد ومقدم عدة برامج كنسية ولاهوتية على شاشة Télé Lumière وNour Sat  
ترجمة وتعليق لعدة إحتفالات فاتيكانية على شاشة Télé Lumière - Télé Liban - Future - LBC - MTV
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-07-21
10:50 | 2023-07-21
10:21 | 2023-07-21
10:09 | 2023-07-21
09:42 | 2023-07-21
09:15 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website