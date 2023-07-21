بعد ارتفاعه... ما هي تسعيرة الدولار في هذه الأثناء؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 92800 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة ارتفع بعد ظهر اليوم، وبلغ 93500 ليرة، قبل أنّ ينخفض ويتراوح ما بين 92800 و93200 عصراً.