قوى الأمن أوقفت بالإشتراك مع الإنتربول "النابلسي".. هذا ما يفعله بين لبنان وأوروبا وأميركا الجنوبيّة

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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لتعزيز التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظّمة، تمكّن قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع انتربول "مدريد"، من إماطة اللثام عن شبكة تهريب أشخاص تمتدّ من لبنان إلى أميركا الجنوبية ومن بعدها إلى أوروبا، حيث جرى تحديد هويات أعضائها المنتشرين في مختلف الدول، وتم توقيف الحلقة اللبنانية وهو المدعو:ع. ع. (من مواليد عام 1974، فلسطيني الجنسية) الملقّب بـ "النابلسي"بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تهريب العديد من الأشخاص من لبنان إلى أوروبا عبر أميركا الجنوبية لقاء مبلغ /10،000/ دولار أميركي عن كل شخص، نصف المبلغ يُدفَع في لبنان والنصف الآخر في أميركا الجنوبية. وضُبِطَ معه /60/ مستندًا ثبوتيًّا لأشخاص تم تهريبهم إلى أوروبا.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.