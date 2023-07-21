هل سيحضر موظفو المصارف إلى فروع عملهم الأسبوع المقبل؟

قالت مصادر نقابة موظفي المصارف للـ"أم تي في" إنّ "التوجّه هو الى الامتناع عن الحضور الى الفروع بدءا من الأسبوع المقبل، مع استمرار عمليات اقتحام المصارف والخوف على سلامة الموظفين، وتشديد على ضرورة حماية الموظفين واتخاذ الاجراءات اللازمة، وإلا فالتصعيد أصبح حتمياً".

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