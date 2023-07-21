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لبنان

هل سيحضر موظفو المصارف إلى فروع عملهم الأسبوع المقبل؟

Lebanon 24
21-07-2023 | 10:21
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قالت مصادر نقابة موظفي المصارف للـ"أم تي في" إنّ "التوجّه هو الى الامتناع عن الحضور الى الفروع بدءا من الأسبوع المقبل، مع استمرار عمليات اقتحام المصارف والخوف على سلامة الموظفين، وتشديد على ضرورة حماية الموظفين واتخاذ الاجراءات اللازمة، وإلا فالتصعيد أصبح حتمياً".
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