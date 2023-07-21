سليمان فرنجيه استقبل سفير قطر في زيارة وداعية

إستقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير القطري إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.



وتمت مناقشة مجمل التطورات على الساحة اللبنانية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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