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لبنان

سليمان فرنجيه استقبل سفير قطر في زيارة وداعية

Lebanon 24
21-07-2023 | 10:50
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إستقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير القطري إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. 
 
وتمت مناقشة مجمل التطورات على الساحة اللبنانية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
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