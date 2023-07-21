إشكالٌ كبير في الجنوب خلال مجلس عاشورائي.. شاهدوا الفيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إشكالاً خلال إحياء إحدى المجالس العشورائيّة في الجنوب، اليوم الجمعة.

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وبحسب المعلومات الأولية، فإنّ أسباب الإشكال الحقيقية لم تُعرف بعد، فيما جرى ترويج معلومات غير مؤكّدة تشيرُ إلى أنّ الحادثة وقعت بين مناصرين لحركة "أمل" و "حزب الله".