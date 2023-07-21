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لبنان

إشكالٌ كبير في الجنوب خلال مجلس عاشورائي.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
21-07-2023 | 11:13
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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إشكالاً خلال إحياء إحدى المجالس العشورائيّة في الجنوب، اليوم الجمعة.
 
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وبحسب المعلومات الأولية، فإنّ أسباب الإشكال الحقيقية لم تُعرف بعد، فيما جرى ترويج معلومات غير مؤكّدة تشيرُ إلى أنّ الحادثة وقعت بين مناصرين لحركة "أمل" و "حزب الله".
 
 
 

 
 
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