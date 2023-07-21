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لبنان

في الهرمل.. وقفات إحتجاجيّة إستنكاراً للإساءة إلى القرآن

Lebanon 24
21-07-2023 | 11:29
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شهدت مناطق قضاء الهرمل، اليوم الجمعة، سلسلة من الوقفات الإحتجاجية إستنكاراً للإساءة للقرآن الكريم، وذلك تلبية لنداء الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله.
 
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وأمام مسجد الإمام علي في حي الدورة في الهرمل، نظمت وقفة احتجاجية رفعت خلالها اللافتات وتخللتها هتافات تلبي القرآن الكريم وتندد بالاعتداء عليه.

ودعا مفتي الهرمل الشيخ علي طه "كل الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة أولئك الذين افتعلوا هذه الجريمة النكراء".

كذلك، أقيمت وقفات احتجاجية في مسجد الإمام المهدي في بلدة القصر، بحضور حشد من المؤمنين الذين رددوا شعارات الإدانة للإساءة للقرآن العظيم.

وفي مسجد بلدة البويضة، نظمت وقفة مماثلة، حيث ردّد المؤمنون خلف إمام البلدة الشيخ بلال ناصر الدين القسم بالدفاع عن القرآن الكريم.

وفي باحة مسجد الإمام الباقر في حي المعالي في الهرمل، احتشد المؤمنون الغاضبون، منددين بـ"الجريمة الكبرى" وأقسموا مع إمام المسجد الشيخ طلال المسمار قسم الحفاظ على كتاب الله.

واحتشد المصلون أمام مسجد الإمام الحسين في حي الببادر في الهرمل، وهم يرفعون نسخاً من المصحف الشريف، مستنكرين "جريمة الإساءة للقرآن والمقدسات"، مطلقين الشعارات المنددة.
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