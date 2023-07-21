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لبنان

وزير الطاقة يوقع مع نظيره العراقي مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية

Lebanon 24
21-07-2023 | 11:45
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وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في وزارة النفط العراقية، مذكرة تفاهم مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية، بحضور سفير لبنان في العراق علي حبحاب ومسؤولين في وزارة النفط في العراق.
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وأشارت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان إلى أن "هذه الخطوة تأتي استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض، والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية، إضافة إلى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان".

وأعلنت الوزارة أن المذكرة تتضمن البنود التالية:

1- استكمال تنفيذ الاتفاقية الحالية السارية المفعول وتسليم كل الكميات المتبقية قبل تشرين الأول، الأمر الذي يرفع معدل تسليم الفيول بمقدار النصف.

2- تجديد اتفاقية زيت الوقود سنة إضافية مع زيادة الكميات السنوية المسلمة إلى مليون ونصف مليون طن، بدل المليون طن في الاتفاقية الحالية.

3- عقد اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل إلى مليوني طن من النفط الخام تقوم وزارة الطاقة بتبديلها بما يناسب مواصفات معامل إنتاج الكهرباء".

ولفتت إلى أن "الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة للبحث في تفاصيل هذه العقود، تمهيداً لعرضها على الجهات المعنية في البلدين وإقرارها بحسب القوانين مرعية الإجراء".
 


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