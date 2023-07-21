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لبنان

بري يُحيي الليلة العاشورائية الثالثة في المصيلح بحضور السّفير الإيرانيّ

Lebanon 24
21-07-2023 | 11:50
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أحيا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الليلة الثالثة من ليالي عاشوراء بمجلس عاشورائي أقيم في قاعة أدهم خنجر في دارته في المصيلح بضحور سفير إيران في لبنان مجتبى أماني إلى جانب عددٍ من النواب والفاعليات. 
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وألقى راعي أبرشة صيدا ودير القمر للطائفة المارونيّة المطران مارون العمار أكّد فيها أنّ منارة الإمام الحُسين لا تشمل فقط أهل البيت والشيعة والسنة، وقال: "تلك المنارة لا تخفي ضوءها عن كل طالب نور لحياته.. إن منارة الإمام الحسين لا تميز بين من يستحق هذا النور ومن لا يستحقه، منارته مأخوذة من نور الشمس التي تبعث النور والدفئ على المسكونة دون تمييز بين انسان وآخر وبين تل وواد او بين مخلوق وآخر انها تعطي ضوءها بكرم وعلى كل مخلوق وانسان ان يستفيد من نورها".
 
وأردف: "هذه المنارة أحب أن أعيش بظلها وستبقى بعده ينبوع أمل وحياة ولكل من يحب أن يستفيد من نورها منارة الحسين باقية باقية ما دام يوجد مؤمن لا يريد إلا هدى الله والهدي بوصاياه ورفع الظلم عن الانسان واستتباب السلام والعدالة والاخوة الإنسانية الحقة".
 
وختم: "حبذا أن نصل إلى يوم يفتخر فيه اللبناني بهويته وبجواز سفره ويعليه على كل الهويات وجوازات السفر يا حبذا أن نعود الى هنا في السنة القادمة ويكون وطننا قد نهض من كبوته وسار على طريق المواطنة الحقيقية اوالتربية الخلاقة ويقول كل اللبناني الى اخيه انا هنا ولن اترك هذا الوطن الكنز الذي ولدت فيه من دون ارادة ولكن سأدفن في فخورا وبإرادتي".
 
بدورها، أحيت عقيلة رئيس مجلس النواب الليلة الثالثة بمجلس عزاء أقيم في دارتها في المصيلح فعاليات نسائية وحشد من السيدات ووفد من جمعية شؤون المرأة في حركة أمل وجمعية مرشدات كشافة الرسالة الاسلامية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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