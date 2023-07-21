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لبنان

سفيرة ستُغادر لبنان هذا المساء.. من هي؟

Lebanon 24
21-07-2023 | 12:25
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أفادت معلومات "الجديد" أن السفيرة السويدية في لبنان آن ديسمور ستغادر بيروت مساء اليوم لقضاء إجازة كانت مقررة سابقا. 
 
 
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