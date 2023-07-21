Advertisement

لبنان

بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
21-07-2023 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1089827-638255663332383655.jpg
Doc-P-1089827-638255663332383655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الجمعة، أنَّ "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 105 ملايين دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
Advertisement

وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصّرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2023-07-21
18:30 | 2023-07-21
18:00 | 2023-07-21
16:57 | 2023-07-21
16:49 | 2023-07-21
16:05 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website