Advertisement

لبنان

"الكتائب": خطوة الرئاسة العراقيّة بحقّ الكاردينال ساكو سابقة خطيرة

Lebanon 24
21-07-2023 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1089829-638255672490251504.jpg
Doc-P-1089829-638255672490251504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانَ جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية في بيان، خطوة رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد القاضية بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بالكاردينال لويس روفائيل ساكو منتزعاً منه صلاحياته في إدارة أوقاف الكنيسة الكلدانية، وهي الطائفة الأكبر في العراق".
Advertisement
وأشار البيان إلى أنّ "الطوائف المسيحية عانت ما عانته في العراق، كما أنها دفعت أثمان التطرف الذي هجَّر أبناءها وغربهم عن أرضهم وبذلك تغير وجه البلاد"، وأضاف: "إن هذه السابقة الخطيرة التي لم تشهد مثلها العراق في زمانها، لم تأت من عدم بل هي امتداد لنهج يعتمده محور الممانعة في كل البلدان التي يطبق عليها ويسعى إلى الهيمنة على قرارها وكف يد كل من يقف في وجه مخططه".
 
وأكمل: "إزاء هذا الواقع، نؤكد دعمنا الكامل للكاردينال لويس روفائيل ساكو في المواجهة التي يخوضها، وما مغادرته لمقر البطريركية في بغداد واعتكافه في أحد أديرة أربيل، إلا رسالة بالغة التعبير الى الدول العربية بشكل خاص والعالم، لبذل كل مسعى لإنهاء هذه الأزمة المختلقة ووضع حد لهذه الممارسات التي باتت معلومة الأهداف وتطال التنوع في السياسة والرأي والدين، وتسعى إلى تغيير وجه الأوطان خدمة لأجندات عقائدية متطرفة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2023-07-21
18:30 | 2023-07-21
18:00 | 2023-07-21
16:57 | 2023-07-21
16:49 | 2023-07-21
16:05 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website