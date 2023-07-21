"الكتائب": خطوة الرئاسة العراقيّة بحقّ الكاردينال ساكو سابقة خطيرة

دانَ جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية في بيان، خطوة رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد القاضية بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بالكاردينال لويس روفائيل ساكو منتزعاً منه صلاحياته في إدارة أوقاف الكنيسة الكلدانية، وهي الطائفة الأكبر في العراق".

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وأشار البيان إلى أنّ "الطوائف المسيحية عانت ما عانته في العراق، كما أنها دفعت أثمان التطرف الذي هجَّر أبناءها وغربهم عن أرضهم وبذلك تغير وجه البلاد"، وأضاف: "إن هذه السابقة الخطيرة التي لم تشهد مثلها العراق في زمانها، لم تأت من عدم بل هي امتداد لنهج يعتمده محور الممانعة في كل البلدان التي يطبق عليها ويسعى إلى الهيمنة على قرارها وكف يد كل من يقف في وجه مخططه".