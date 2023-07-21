توتر فلسطيني - فلسطيني في لبنان.. بياناتٌ تكشف ما يجري

وأعلنت اللجنة أنّها "ستقوم بتفحص النقاط الواردة في البيان والتأكد منها ومعالجتها ضمن إطار عمل المؤسسات اللبنانية ودولة فلسطين بروح من الشفافية والمصداقية والحرص على الروح الأخوية في العلاقات بين البلدين الشقيقين".

ماذا جاء في بيان قيادة فصائل منظمة التحرير؟

وكانت قيادة فصائل المنظمة عقدت إجتماعاً، اليوم الجمعة، في سفارة دول فلسطين في بيروت، جرت خلاله متابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية، وما تعانيه الأونروا من أزمة مالية وصعوبات تحول دون قيامها بواجباتها.