إشكالٌ كبير داخل أحد المخيّمات.. إليكم ما حصل هذا المساء

شهدَ مُخيّم نهر البارد، مساء اليوم الجمعة، إشكالاً كبيراً تطوّر إلى إطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

ووفقاً للمعلومات، فإن التوتر أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلُهما إلى مستشفى الهلال في مُخيّم البداوي.