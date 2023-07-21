دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم التسعيرة المتداولة مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93400 و93800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 92800 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement