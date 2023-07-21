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لبنان

دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم التسعيرة المتداولة مساء اليوم

Lebanon 24
21-07-2023 | 14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93400 و93800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 92800 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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