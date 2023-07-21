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لبنان

نائب مُستقل يتحدّث عن تحالفه مع "القوّات".. هذا ما قاله

Lebanon 24
21-07-2023 | 13:36
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أكّد النائب بلال الحشيمي أنّ التحالف مع "القوات اللبنانية" على صعيد إنتخابات رئيس الجمهورية "لا يُلزمنا بأي شيء سوى ما تمّ في حينه"، وأضاف: "كلُّ طرف مِنّا أدى ما عليه حتى تحقق النجاح الذي أغاظ الكثيرين"، وذلك في إشارةٍ إلى جلسة 14 حزيران الرئاسية التي شهدت على تقاطع بين عدد من كتل المعارضة وبعض نواب التغيير على إنتخاب الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهوريّة. 
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وفي بيانٍ له، لفت الحشيمي إلى أنَّ "أيّ تحالف مع القوات أو مع غيرهم بالنسبة لي لا يعني التخلي عن الدين والمبادئ والقيم"، وأردف: "كلُّ ما يتعارض مع عقيدتي هو مرفوض مني ومن الجمهور الذي أُمثله في المجلس النيابي، وهذا الأمر معلوم من قبل الجميع على مستوى قادة التحالف".

وختم: "نحن لسنا في واردِ الدخول في سجال مع أحد، فقد سجَّلنا اعتراضنا على كلام الوزيرة السابقة مي شدياق بشأن مسألة بيع الخمر وأوضحنا موقفنا، وانتهى".

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