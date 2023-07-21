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لبنان

حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!

Lebanon 24
21-07-2023 | 14:08
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كشف مصدرٌ أمنيّ لـ"لبنان24" عن حادثة مروّعة طالت فتاةً تبلغ من العمر 17 عاماً في محافظة جبل لبنان، إذ تبيّن أنها تعرّضت للإغتصاب من قبل شقيقيها "م.أ." و "ن.أ." وذلك بعلم والدتها "ت.س.".
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ووفقاً للمصدر، فإنّ الشابين المتورطين في القضية جرى توقيفهما من قبل القوى الأمنية في مخفر حبيش قبل إحالتهما إلى مكتب الآداب في وحدة الشرطة القضائية لإستكمال الإستجواب والتحقيق.
وبحسب المعلومات، فقد تمّ استدعاء الأم إلى التحقيق، وقد أقرّت بأنها كانت على علمٍ بما كان يفعله الشقيقان مع شقيقتهما الصغرى، وأنها كانت تتستّر على ما يجري باعتبار أن المُجرِمين يمدّانها بالمال من أجل العيش.
 
كذلك، أشار المصدر إلى أنّ إعتداء الشقيقين على الفتاة المذكورة استمرّ على مدى فترةٍ طويلة، في حين أنّ الأخيرة لم تكشف عمّا كان يحصلُ معها خوفاً من المجتمع. 
 
 
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