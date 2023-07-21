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لبنان

خبرٌ عاجل لمن يريدُ الحصول على الدولار.. هذه المعلومة تهمُّكم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2023 | 14:22
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أنّ إمتناع موظفي المصارف الحضور إلى فروع عملهم اعتباراً من يوم الإثنين المقبلة إثر عمليات إقتحام المصارف، لن يؤدي إلى وقف العمليات المصرفية بتاتاً، مشيرة إلى أن آلية العمل التي كانت قائمة خلال الفترات الماضية وسط إضرابات المصارف، ستتكرّر مُجدداً تلبية لحاجات المواطنين. 
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وأشارت المصادر إلى أنّ عمليات سحب الأموال من الحسابات المصرفية عبر الصرافات الآلية لن تتأثر أبداً سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية، مشيرة إلى أنَّ أغلب الشركات تبلغت من المصارف أنَّ معاملاتها لن تتأثر أبداً مع أي إقفالٍ أو إضراب لموظفي القطاع المصرفي، ما يعني أن منح الدولارات سيبقى مستمراً ولن يتوقف.

وعن دفع طلبات "صيرفة"، لفتت المصادر إلى أنَّ هذا الأمر قد لا يلقى أي عراقيل خلال الأسبوع المقبل، خصوصاً أن آلية سحب الأموال الخاصة بتلك الطلبات تجري عبر الصرافات الآلية لدى معظم المصارف، وأضافت: "في حال كانت هناك مصارف تدفع أموال صيرفة عبر صناديقها، فإنه من الممكن أن يتم تنسيق المواعيد لذلك بناءً على إتصالات مباشرة مع العملاء المعنيين".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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