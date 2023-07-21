خبرٌ عاجل لمن يريدُ الحصول على الدولار.. هذه المعلومة تهمُّكم

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وأشارت المصادر إلى أنّ عمليات سحب الأموال من الحسابات المصرفية عبر الصرافات الآلية لن تتأثر أبداً سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية، مشيرة إلى أنَّ أغلب الشركات تبلغت من المصارف أنَّ معاملاتها لن تتأثر أبداً مع أي إقفالٍ أو إضراب لموظفي القطاع المصرفي، ما يعني أن منح الدولارات سيبقى مستمراً ولن يتوقف.وعن دفع طلبات "صيرفة"، لفتت المصادر إلى أنَّ هذا الأمر قد لا يلقى أي عراقيل خلال الأسبوع المقبل، خصوصاً أن آلية سحب الأموال الخاصة بتلك الطلبات تجري عبر الصرافات الآلية لدى معظم المصارف، وأضافت: "في حال كانت هناك مصارف تدفع أموال صيرفة عبر صناديقها، فإنه من الممكن أن يتم تنسيق المواعيد لذلك بناءً على إتصالات مباشرة مع العملاء المعنيين".