أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟

سُمعت أصوات انفجاراتٍ عديدة، مساء اليوم الجمعة، في أرجاء منطقتي إقليم الخروب وصيدا، وذلك وسط تحليقٍ كثيف لطيرانٍ في الأجواء.

وحتى الآن، لم تُعرف أسباب أصوات تلك الإنفجارات التي تجاوزها عدد الـ4 في غضون دقيقتين فقط.