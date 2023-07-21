موظفو مستشفى الحريري يعلنون الإضراب يوم الإثنين المقبل

أعلنت "لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الحريري الحكومي الجامعي"، في بيان الجمعة، الإضراب يوم الإثنين 24 تموز 2023، وذلك بسبب عدم تقاضي الموظفين رواتبهم الكاملة حتى الآن.

Advertisement

وأشارت اللجنة إلى أن الموظفين يعيشون تحت ضغطٍ معنوي ونفسي باستمرار الخطر بتأخر صرف رواتبهم، إضافة إلى الضغط المعيشي والمادي نتيجة الظروف التي يمرون بها.

واعتذرت اللجنة من المواطنين، آملة تفهم مطالب الموظفين لناحية إقفال أقسام العيادات الخارجية والخاصة وفحوصات ما قبل العمليات والمُختبر والأشعّة.

وفي الختام، طالبت اللجنة "وزارة الوصاية ورئاسة الحكومة لإيجاد حل للأزمة الإدارية والمالية التي يمر بها أكبر مستشفى حكومي في لبنان".