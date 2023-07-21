Advertisement

لبنان

خطّة أمنية لضمان الاستقرار

Lebanon 24
21-07-2023 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1089882-638255836686408884.jpg
Doc-P-1089882-638255836686408884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنفّذ خطة أمنية، بعيداً عن الضوضاء، في العاصمة والضواحي، لضمان الاستقرار، ومنع التعديات والتجاوزات، بعد أحداث معروفة في الأسبوع الماضي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيجابية الازمة الاقتصادية... حوادث السير في لبنان إنخفضت
lebanon 24
22/07/2023 05:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الازمة الاقتصادية تتفاقم... هل يتوقف تلفزيون لبنان عن النقل المباشر؟
lebanon 24
22/07/2023 05:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بوحبيب: الاقتصاد الاغترابي حافلٌ بالطاقات والفرص والأساس هو في جذب الإستثمارات المربحة لإخراج لبنان من كبوته
lebanon 24
22/07/2023 05:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بوحبيب: لا عودة إلى إنطلاقة للبنان اقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم
lebanon 24
22/07/2023 05:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2023-07-21
22:00 | 2023-07-21
22:14 | 2023-07-21
22:17 | 2023-07-21
22:29 | 2023-07-21
22:27 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website