خطّة أمنية لضمان الاستقرار

تنفّذ خطة أمنية، بعيداً عن الضوضاء، في العاصمة والضواحي، لضمان الاستقرار، ومنع التعديات والتجاوزات، بعد أحداث معروفة في الأسبوع الماضي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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