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لبنان
عجز
Lebanon 24
21-07-2023
|
18:30
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لم يتمكّن عدد من النواب الذين شاركوا في جلسة الادارة والعدل من التعرُّف على نائب الحاكم الرابع لمصرف لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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