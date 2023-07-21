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Lebanon 24
21-07-2023 | 18:30
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لم يتمكّن عدد من النواب الذين شاركوا في جلسة الادارة والعدل من التعرُّف على نائب الحاكم الرابع لمصرف لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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