27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحذير من اضطراب امني يخشاه مَن يثير المخاوف منه
Lebanon 24
21-07-2023
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في "النهار": المخاوف كبرت في الايام الاخيرة على خلفية استحقاق مغادرة حاكم المصرف المركزي منصبه والارتباك كما الشروط التي يعبر عنها نواب الحاكم في ظل خطة يشترطونها لذلك تحت طائل التهديد بالاستقالة فيما ان هذه الخطة لو اراد اهل السلطة تنفيذ واحد على عشرة منها خلال المرحلة الماضية لما وصل البلد الى ما وصل اليه . ولكن يصعب الا يضخ ذلك جوا متوترا ومشدودا في البلد ما دام من يتم السعي الى ان يتسلم المنصب بالوكالة او النيابة يظهر عميق المخاوف ما يعني ان من لا يخاف عليه ان يفعل من قادة السفينة المالية في المرحلة المقبلة . واحد ظواهره عودة اقتحام المصارف من المودعين من اجل تحصيل ودائع باتوا على ثقة بصعوبة ان لم يكن استحالة الحصول عليها . هناك من يعمل من اجل تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي في الاسبوع المقبل ويتقدمهم الحزب التقدمي الاشتراكي في ظل المخاوف التي يحملها من المرحلة المقبلة وعلى قاعدة ان التوافق بين كل القوى ولا سيما مع القوى المسيحية وفي مقدمهم البطريرك الماروني بشارة الراعي يمكن ان يدفع قدما بذلك . ولكن بعض المراقبين يخشون تعذر ذلك فيما ان اعادة " حزب الله" الحوار مع رئيس التيار العوني جبران باسيل قد يساهم في نفخ اوداج التيار لجهة الاصرار على رفض ذلك تحت ذريعة وجوب ان يحلف الحكم العتيد للمصرف المركزي اليمين امام رئيس الجمهورية فيما ان لا تسهيل لانتخاب رئيس في المدى المنظور . ولكن المسألة حساسة ويعتقد هؤلاء ان بكركي التي اقتنعت بوجوب تعيين رئيس للاركان في الجيش اللبناني لان الجيش مسألة حيوية ولا يمكن التلاعب بمصيرها يجب ان تدفع في هذا الاتجاه لان التلاعب بالدولار في المرحلة المقبلة الذي قد يصل الى ارقام خيالية قد يقضي على امان الناس ومعيشتهم . وذلك علما ان موضوع التعيينات بات يظهر تمايزا في المواقف داخل الثنائي الشيعي نفسه والبعض يقول اكثر من التعيينات كذلك والرؤية المحتملة للرئاسة الاولى ، لا سيما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعبر بثقة تامة عن عدم رغبة في تسلم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهام الحاكمية . واذا لم تقبل الحكومة الاستقالة المحتملة لنواب الحاكم سيضطر هؤلاء الى الاستمرار في الالية نفسها التي اعتمدها الحاكم رياض سلامه وان عبروا عن عدم اقتناعهم بها باعتبارها السبيل الوحيد المتاح في ظل غياب البدائل المتاحة التي طلبوها من النواب لغياب التشريع وحتى غياب النية في الاصلاح الذي يحاربه اهل السلطة منذ ثلاث سنوات على الاقل . ومع ان هناك من يعتقد ان هناك "فيلما" سياسيا ينفذه اهل السلطة على هذا الصعيد من اجل تبرئة ذممهم وايهام الناس في الداخل والخارج بمعالجتهم الامور ومحاولة تبرير قرارت او اجراءات معينة، فان الامر لا يعني خلوه من التعقيد ومخاطر انحدار الوضع الى أسوأ مما هو عليه راهنا لان ادارتهم خلال الاعوام القليلة الماضية لم تحمل سوى الكوارث للبنان واللبنانيين طمعا في انقاذ انفسهم ومصالحهم فحسب. ولكن الاضطراب الاجتماعي في المحصلة قد يؤدي الى اضطراب امني لعله ما يخشاه من يثير المخاوف منه .
Advertisement
اهتزاز الامن الاجتماعي يخشى ان يؤدي الى اهتزاز امني بدوره بحيث تبدو السيناريوات السابقة عن القدرة السياسية على المحافظة على الاستقرار ايا تكن المدة التي يستغرقها التعطيل مفتوحة على احتمالات مختلفة . ومن بين هذه الاحتمالات الاتهامات للخارج بالحصار وتدبير الضغوط على القوى اللبنانية لا سيما مع الكلام عن اجراءات اشار اليها بيان اللجنة الخماسية التي اجتمعت في الدوحة اخيرا . ومع ان هناك انتظارا سياسيا لعودة الموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان الى بيروت لاطلاع القوى السياسية على خلاصات الاجتماع، فان الامال ليست كبيرة بتحرك الامور في المدى المنظور . وذلك علما ان بعض القوى اعطت انطباعا بان اجتماع الخماسية لا اثر له ووضع على الرف سريعا، فان خلاصة اساسية لا يمكن دحضها تفيد بان حتى لو حصلت تحولات داخلية لبعض القوى السياسية بحيث تعيد تعويم خيار معين ، فان موقف الدول الخليجية بدا في مكان اخر من حيث البحث عن الشراكة معهم وضرورة اعادة انخراطهم في الوضع السياسي في لبنان وتاليا ليس متاحا اقلاع البلد باي شكل تبعا لذلك .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
Lebanon 24
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
07:22 | 2023-07-21
21/07/2023 07:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة إبنة الفنان الراحل روميو لحود: "لقد اجتمعتما من جديد" (فيديو وصور)
Lebanon 24
وفاة إبنة الفنان الراحل روميو لحود: "لقد اجتمعتما من جديد" (فيديو وصور)
07:39 | 2023-07-21
21/07/2023 07:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟
Lebanon 24
أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟
14:56 | 2023-07-21
21/07/2023 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار غامض.. كل الشارع "طار" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
انفجار غامض.. كل الشارع "طار" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:09 | 2023-07-21
21/07/2023 02:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
14:08 | 2023-07-21
21/07/2023 02:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2023-07-22
نائب مستقل يتحرّك داخلياً وخارجياً فهل يكون "الخيار الجديد"؟
01:30 | 2023-07-22
تقارب نائبين يربح المنطقة ولقاء ثنائي قريب
01:00 | 2023-07-22
الانتخابات الرئاسية دخلت دوامة "الطرح القطري" و"الحزب" على موقفه
00:50 | 2023-07-22
ابنة السنتين فقدت حياتها بحادث مروع في زغرتا!
22:58 | 2023-07-21
"حرب خرائط" عبثية بين بشرّي وبقاعصفرين.. والحلّ بيد الدولة
22:48 | 2023-07-21
نواب الحاكم أبرياء من دم الصدّيق..؟
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
22/07/2023 08:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
22/07/2023 08:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
22/07/2023 08:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact