معركة حزبية بامتياز في نقابة المحامين

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كتبت "الاخبار": يتوقّع أن تشهد انتخابات المحامين في بيروت المقرّرة في الأحد الثالث من تشرين الثاني المقبل منافسة قوية بين الأحزاب المسيحية الثلاثة، التيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية، بعدما رشّح كلّ فريق محامياً حزبياً للعضوية ومنصب النقيب.ووصل عدد المرشّحين لمنصب النقيب حتى اليوم إلى عشرة بعضهم جدّي في ترشّحه وبعضهم غير قادر على الفوز بالعضوية. والمرشحون لمنصب النقيب هم: الكسندر نجار، فادي المصري (كتائب)، عبدو لحود (مدعوم من القوات)، الكسندر الياس، فريد خوري، فادي الحداد (تيار)، وجيه مسعد، إبراهيم مسلم، أديب زخور وسميح بشراوي، علماً أنّ باب الترشيحات يُقفل في 30 أيلول المقبل.وينتظر أن ينتخب المحامون ستة أعضاء بينهم النقيب، باعتبار أنّ ثلاثة أعضاء حاليين في مجلس النقابة لم تنته ولايتهم مرشحون لمركز النقيب، ويتوقّع أن يقدّموا استقالاتهم في الأيّام القليلة المقبلة.