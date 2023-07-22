ابنة السنتين فقدت حياتها بحادث مروع في زغرتا!

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توفـيت الطفلة "ر.س" وهي ابنة السنتين اثر حادث سير مروع وقع ظهر أمس الجمعة على طريق كفرحاتا قضاء زغرتا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكانت الطفلة قد نقلت بحالة حرجة الى المستشفى للعلاج الا انها توفيت لاحقاً متأثرة بجراحها.