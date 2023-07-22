نائب مستقل يتحرّك داخلياً وخارجياً فهل يكون "الخيار الجديد"؟

Advertisement

أجمع عدد كبير من النواب في دردشات علنية وبصوت مرتفع على أن "مرحلة فرنجية وأزعور" قد إنتهت من دون أي جدل أو نقاش .وفي أثناء تلبيتهم لدعوة عشاء في مزرعة النائب أديب عبد المسيح في حدث الجبة لفت عدد من النواب الحاضرين من مختلف كتل المعارضة "الكتائب والقوات وتجدد ومستقلون ومعظم التغييريين" الى أن كل ما يحصل في الخارج من إجتماعات بشأن ملف الرئاسة وصل الى خلاصة واضحة أنه لا غالب ولا مغلوب وليس هناك أي إمكانية لرئيس "يفرض فرضا"، كما كان الوضع في إنتخابات العام 2016 ".وأجمع النواب، بمن فيهم نواب التغيير على "أن الحل سيكون على إسم وسطي مستقل يؤمن بوجه لبنان ودوره وليس بالضروري أن يكون من الأسماء المطروحة اليوم"، لافتين "الى ان نائبا مستقلا يرغب في تحمّل المسؤولية يعمل لهذا الهدف داخلياً وخارجياً ،وقد يكون الخيار الجديد لدى الجميع للدخول الى حل الملف الرئاسي".