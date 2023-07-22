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لبنان
تقارب نائبين يربح المنطقة ولقاء ثنائي قريب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-07-2023
|
01:30
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لفت مصدر شمالي رسمي الى أن حادثة "القرنة السوداء"، بالرغم من قساوتها ، إلا أنها كانت سببا مباشرا لتقارب جدي مبني على ثقة معينة بين النائب ستريدا جعجع وإبن عمها النائب وليم طوق، وأن عملية التنسيق في إصدار البيانات المشتركة والإتصالات التي تسبقها وتليها خلقت مناخا إيجابيا بين أبناء العم سوف ينسحب، بحسب المصدر على قضايا حياتية معيشية وإنمائية في القضاء، وبالتحديد في بلدة بشري عاصمة القضاء، بغض النظر عن الخلاف في السياسة الذي لا يلغي التوحد على القضايا الإنمائية ذات الإهتمام المشترك لما فيه خير القضاء.
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المصدر لفت الى أنه من الممكن أن يكون هناك لقاء ثنائي إنمائي عما قريب.
المصدر:
لبنان 24
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