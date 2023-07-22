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لبنان
حادثة الـ "أم. تي. في" قيد المتابعة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-07-2023
|
01:45
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لم تتعامل المراجع الحكومية المعنية مع ما حصل في محطة الـ MTV بين الوزير السابق وئام وهاب والزميل سيمون أبو فاضل على أنه حادث فردي وعادي يمكن التعاطي معه على طريقة "تبويس اللحى"، لأن هذه الحادثة كان يشاهدها مئات الآلاف من المشاهدين في الداخل والخارج، وتركت انطباعًا سيئًا لدى الهيئات الديبلوماسية العربية والغربية العاملة في لبنان.
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ولذلك، أُعطيت التعليمات الضرورية لقوى الأمن الداخلي وللقضاء المختص لإجراء تحقيق مفصّل عن الحادثة وعن مسبباتها، وذلك منعًا لتكرارها.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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خاص "لبنان 24"
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